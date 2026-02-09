各公司應於3月底前完成負責人年度申報

經濟部商業署於昨（九）日召開記者會，提醒各公司應於三月底前完成公司負責人及主要股東資訊年度申報。為強化我國洗錢防制，提升公司資訊透明度，依據公司法第廿二條之一規定，非公開發行公司應於每年三月卅一日前，至「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」網站，申報公司負責人及主要股東資訊，以免受罰。

每年「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」的年度申報自三月一日至三月卅一日，除了國營事業公司（指中央政府持股五十%以上之事業）與公開發行公司外，無限公司、兩合公司、有限公司、非公開發行股份有限公司（包含創櫃板）都要申報，即使是已經辦理停業的公司，也必須在三月卅一日前完成年度申報。商業署將於二月下旬依公司在申報平臺所填寫的聯絡資料，主動以電子郵件提醒公司於三月卅一日前完成年度申報。

公司可以透過電腦、平板或手機，將上一年度（一一四年）截至十二月底止有關「公司董事、監察人、經理人及持有股份（或出資額）超過十%股東」的資料，上傳至申報平臺，完成申報。