各品牌車主看過來！Kia Select一站式收購正式開放

Kia總代理台灣森那美起亞持續強化「Movement that inspires」品牌精神，看準台灣中古車市場持續升溫，加上消費者特別重視透明、安心的換購流程，正式宣布Kia Select原廠精選中古車官網全面升級，帶來更直覺、更流暢的一站式服務，讓車主從出售到換車都輕鬆無負擔。

Kia Select原廠精選中古車超過百項檢驗程序，嚴格杜絕事故車與泡水車，全程由專業技師把關。（圖／Kia提供）

會員中心一次管理所有流程

自KIA台北旗艦店啟用實體展示中心後，Kia Select官網流量成長近15%，新訪客也逼近萬人。這次改版最關鍵的亮點，就是 全新「會員中心」正式上線。車主只要上傳愛車照片，就能即時掌握估價進度，還能管理收藏車款、比較規格、建立願望清單。從預約勘車到完成交易，整個流程透明又簡單。

Kia Select原廠精選中古車透過線上與線下的整合，官網全新會員功能上線，導入不限品牌AI即時估價。（圖／Kia提供）

不限品牌也收

Kia Select這次也把服務往前推進一步，不限品牌皆可收購。車主只要在官網點選「愛車出售」，輸入車輛資訊後即可獲得AI即時估價，快速掌握行情。如果想得到更精準的報價，也能預約專人到府勘車，全程由第三方鑑價認證團隊負責，專業又安心。

親臨Kia Select實體展示據點，可享由專人提供的星巴克咖啡服務。（圖／Kia提供）

百項檢查把關

Kia Select原廠精選中古車每台都經過超過百項檢查，從引擎、底盤到內裝都由原廠技師逐項確認，嚴格排除事故車與泡水車，品質媲美新車。累計至今已售出近700台，搭配官網升級、台北旗艦展示中心雙軌佈局，讓品牌在中古車市場更加穩固。

換車就是這麼簡單

不論你想買車、賣車或比較車款，現在的Kia Select都更好上手。官方也邀請車迷親臨Kia台北旗艦店，體驗專屬交車空間與完整中古車展示，或直接上網選購，一樣享受透明、安全又貼心的服務。

