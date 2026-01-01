【各國嚴正關切中共針對性軍演】外交部：維繫臺海和平穩定 已為國際共識

記者吳典叡／綜合報導

共軍29日起在臺海周邊舉行針對性軍演，引發各國關注。不僅歐盟及英、法、德等3國外交部分別於12月30日發表聲明，嚴正關切，而澳大利亞及紐西蘭也發布聲明，呼籲中共避免採取破壞和平穩定的舉動。甚至日本及菲律賓也向中共傳達關切，並強調臺海和平穩定對國際社會至關重要。外交部昨日指出，相關聲明再次展現維繫臺海和平穩定已是國際共識。

其中，歐盟對外事務部（EEAS）聲明指出，維護臺海現狀攸關歐盟直接利益，臺海和平穩定對於區域及全球的安全與繁榮具戰略重要性；歐盟反對任何片面，特別是透過武力或脅迫手段改變現狀的行為。英國外交部聲明強調，臺海和平對於全球繁榮及英國經濟至關重要，反對在臺海使用武力或脅迫，以及任何片面破壞現狀的作為。

法國外交部聲明指出，臺海和平穩定關乎全球安全與繁榮，重申法方反對任何以武力與脅迫手段片面改變臺海現狀。德國外交部聲明亦強調，中共軍演加劇臺海緊張局勢並危及臺海穩定，任何現狀的改變，均須以和平方式，並在雙方同意下進行，呼籲各方克制與對話。

澳大利亞及紐西蘭均發布聲明表達關切。澳洲外貿部發布聲明，澳方反對任何導致升高誤判與衝突風險可能性的行動，已向中共直接表達關切。此外，紐西蘭外貿部也在X平臺表達紐國對軍演的關切，並呼籲中共應克制及避免採取破壞和平穩定的舉動。

此外，日本外務省指出，此次軍演可能對區域穩定造成影響，並強調，日本一貫立場是期待有關臺灣的議題能夠透過對話，以和平方式解決。而臺海的和平與穩定不僅對日本至關重要，對整個國際社會同樣具有重大意義。菲律賓國防部則表示，菲國嚴正關切中共對臺灣愈發加劇的脅迫行動，中共此舉已嚴重破壞區域和平穩定，呼籲中共應當克制，而非採取欺瞞、脅迫或威嚇手段。菲律賓重申支持以實現自由、開放、穩定及以規則為基礎的印太地區。