各國忙談雙邊協議 「去中化」轉向「分散美風險」

美國盟友及夥伴雖在軍事與科技上仍難擺脫對其的結構性依賴，但他們逐漸意識到，貿易是少數能相對快速調整的政策領域，因此正加速重繪全球貿易版圖，目標並非與美國脫鉤，而是透過雙邊與區域協議分散風險，推動「去風險化」。諷刺的是，此一術語不久前仍主要形容中國大陸。

歐盟近來密集推進與印度及南方共同市場（Mercosur）的貿易協定。英國與加拿大則著手修補與大陸的關係。加國也與南韓簽署不具約束力的備忘錄，研究在加國建立南韓汽車的製造產能，並深化在關鍵礦物、能源轉型與能源安全上的合作，以強化產業鏈韌性，對沖川普第二任關稅與貿易政策的不確定性。

企業的反應往往比政府更快。愛爾蘭威士忌協會表明，歐印協議對分散美國徵的百分之十五進口關稅衝擊至關重要。德國企業去年對陸投資創四年來新高，加強當地供應鏈布局的部分原因，正是旨在因應美國貿易政策轉趨強硬。

相關調整並非沒有代價。供應鏈重組成本高昂，且與價值觀不同的國家深化經貿關係也可能引發政治爭議。但目前看來經濟代價當可承受。根據模型的分析，若歐洲選擇不對美國關稅報復，那人均收入的損失，可能低於正面反擊引發歐美貿易戰的情況。

