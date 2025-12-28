各國慈青在花蓮靜思堂體驗青年公益市集

2025年全球慈青幹部精進研習營暨全球慈青年會於12月27日上午，進行全球博覽會公益市集，讓來自十四個國家的三百七十二位慈青，探索不同國家的慈青和二十四個功能攤位，還有不同主題的青年論壇提供學習，期待他們把創意帶回自己的僑居地。

經過兩小時的互相觀摩，依據經過票選選出三個「創意展示獎」與三個「啟發人心獎」攤位。創意展示獎乃表揚能在第一時間吸引參與者目光，並能透過創意呈現留下深刻印象的攤位。從海報設計、互動遊戲、展示物品到現場分享，每一個用心的安排，都讓主題與理念變得好懂、有感也好記。參與者體驗後，能感受到攤位團隊的熱情與投入，並願意停下腳步、互動交流，帶著感動與收穫。

獲獎的馬來西亞雪隆EcoVolve綠動未來——青年環保系列：接棒愛地球。他們的僑區地結合大企業推動綠化，獲獎感到滿滿的幸福與歡喜，自許將來更加精進，舉辦有意義的活動。

榮獲「創意展示獎」的南非約堡社區供食關懷與人文教育推廣，表達由衷感謝。他們看到其他國家的展示十分創新時，一度認為自身的創意表現略顯不足。他們在海報內容說明及整體投入上的努力與付出，讓團隊深受鼓舞。南非團隊一致表示，這分榮耀不僅是對成果的肯定，更是對長時間投入與用心付出的鼓勵。未來，他們也期許能持續精進，爭取更多成長與突破的機會。

獲獎的全球人文教育交流攤位，歡喜學習他人的優點，尤其到海外見識各國不同的人文與語言，卻都能呈現慈濟的慈悲精神。

啟發人心獎，表揚其內容或活動具高度啟發性，能引發參與者的興趣與共鳴，並進一步激發實際參與或行動意願的攤位。期活動設計具備可複製性與可行性，能被帶回各自的社區或單位實際落實與推廣。

獲獎的「愛 走進高牆」花東區慈青監獄志工表示，成功並非因為做得特別出色，而是源於長期的努力和耕耘。這項服務的核心在於透過監獄志工的參與，培養大家的同理心，讓人們能夠以平等和關懷的態度對待受刑人。相信以真誠的心對待他們時，他們也會以同樣的方式回饋社會。

這項活動不僅吸引了許多人的關注，也挑戰了社會對更生人的刻板印象。社會大眾對更生人的平等對待至關重要，才能讓他們感受到社會的關愛和理解。最終，是希望能夠將這個重要的訊息傳遞給更多人，讓大家共同參與，創造一個更包容的社會。

「菲律賓養老機構關懷」從2024年開始，每個月的第三個週六前往養老機構。他們設計了各種小遊戲，例如白紙杯互動活動，與奶奶們交流。逢年過節寫信或情書給奶奶們，增添節日的溫暖。獲獎給他們巨大的鼓舞，也將這分榮譽分享給一直堅持的夥伴，證明大家努力的成效。未來，他們希望能吸引更多志願者參與養老關懷活動，共同推動養老關懷的發展。

榮獲「啟發人心獎」的南非約堡新芽課輔班，讓團隊成員深感榮耀與感恩。團隊選擇以真誠的方式，向大眾說明他們在國內所推動的行動與理念，並以積極、正向的態度與人互動。正是這分真實與熱忱，獲得了大家的喜愛與肯定。

指導法師德格師父、德諦師父與德深師父，到現場鼓勵各攤位的慈青。德格師父說，博覽會公益市集可以讓大家學習彼此的優點，尤其各國有不同的風俗與沿革，但是都能呈現慈濟的慈悲喜捨的精神，把愛送到需要的地方啟發人心。

德格師父感恩大家精心策劃，用心地準備博覽會，尤其每年的全球慈青年會，大家都很喜歡博覽會單元，希望來年有更豐盛的內容，讓大家有更多的學習。現今災難頻傳，如何消弭這些災難，德格師父提醒大家要從個人淨化人心開始，以啟發他人的愛與善，共同為世界盡一分心力。

（撰文／張美齡，攝影／林萬教、楊凱誠）