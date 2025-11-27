各國智庫佐證中共2027武統威脅 梁文傑：料敵從寬是最佳應對之道

陸委會副主委梁文傑表示，世界各國智庫都拿2027年做為中共犯台的觀察點，重申國家安全沒有輕忽空間，料敵從寬才是最佳的應對之道。(記者林哲遠攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕總統賴清德昨在記者會上提及，北京以2027年完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備，被媒體解讀為「證實」中國2027攻台；總統府澄清，總統是指中國正以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備及複合式威脅。對此，陸委會副主任梁文傑今說明，世界各國智庫也都拿2027年做為觀察點，並重申國家安全沒有輕忽空間，料敵從寬才是最佳的應對之道。

梁文傑指出，中共2027武統台灣最早提出來是在2020年10月，中共在第19屆五中全會提出要確保2027年實踐建軍百年的奮鬥目標，其內涵就是要把人民解放軍建成世界一流軍隊、維護國家主權統一和領土完整，為實現中華民族偉大復興，提供戰略支撐。

梁文傑表示，從2020年開始，中共國防支出每年增加超過7%，中共海軍現在已成為世界上最大規模，現役軍艦有370艘，美國海軍則是在290至300艘之間，且光是在過去4年間，中國總共建造39艘軍艦，可見這幾年來中共建軍速度非常快。

「國際政治看的是一個國家的能力，而非其意圖。」梁文傑說，意圖會被遮掩、改變與粉飾，就像俄國總理普廷2022年出兵烏克蘭前，曾數度否認出兵的意圖，因此在國際政治上，大家會把國家能力做為判斷標準。

梁文傑強調，國家安全沒有輕忽空間，料敵從寬才是最佳的應對之道，所以總統會提出2027年這個時間點，也就是中共在準備於台海達成他的企圖，對台灣的威脅實實在在，從自保的角度來講，台灣必須要有相應作為。

媒體追問，陸委會是否也認為2027年是中共可能侵台的時間點？梁文傑列舉，從中共在2020年提出建軍百年的目標後，世界各國的智庫或研究單位都拿2027年做為觀察點，最早是由澳洲前總理陸克文所提出，後來2021年美軍前印太司令部司令戴維森也提出，之後還有好幾個智庫都有類似說法。

