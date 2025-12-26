各國爭航道戰略紅利 北極融冰敲響人類警鐘

圖／達志影像shutterstock

當全球正在為氣候暖化尋求減碳解藥時，一場關於「大國紅利」與「生存末日」的拉鋸戰正再北極圈悄然升級。對俄羅斯與中國而言，融冰意味著黃金航道的開通與能源寶庫的解鎖，北極正走進戰略前線；然而，對阿拉斯加原民而言，這卻是馴鹿消失、鮭魚斷種的生計絕路。更令人不安的是，隨暖化甦醒的不只是航道，還有凍土中封存萬年的古老病毒與致命甲烷。當人類還在為航運利益精算成本時，這座正在斷電的「全球冷凍庫」，恐怕將釋放出人類免疫系統難以應對的時空災難。

2025年11月25日，俄羅斯空軍這架TU-160戰略轟炸機，起飛往北極海進行「例行飛行」。攸關全人類生存的北極圈，有極大可能成為俄軍戰略優勢重地，近年俄軍已經修復50個蘇聯時期的軍事哨所，組建專門的北極部隊。俄羅斯擁有全球最大的核動力破冰船隊，冰蓋下可以隱蔽彈道飛彈與潛艦，但融化的北極冰川對俄羅斯更加有利。

英國皇家空軍會常態性部署，在美國海軍營運的冰島凱夫拉維克基地(Keflavik Air Base)，巡航北大西洋與北極海，看的就是俄方潛艇，而冰島沒有常設軍隊，防務依賴北約(NATO)。

英國外交大臣 拉米(2025.5.29)：「現在北半球高緯度地區緊張情勢加劇，尤其是北極圈，我來此(冰島)就是為了討論這些事。」

中國大陸環球電視網記者(2025.10.15)：「伊斯坦堡大橋號貨船現在正靠岸，剛完成了中國到英國的航程，7千5百海浬只用了20天完成，海上傳奇公司贏得了歷史地位。」

氣候變遷、地球暖化、戰爭更讓近年來人類排碳量大增，北極融冰期明顯延長，這條行經中國與俄羅斯北岸的「北方航路」北極北海航線(NSR)，經過中國四個港口，航向英國、德國、荷蘭、波蘭，避開了麻六甲海峽的海盜、紅海的葉門青年運動武裝組織攻擊，比傳統走蘇伊士運河的歐亞海運路線，省下12-15天。2025年這個中國「極地絲綢之路」計畫首航成功，歐洲商人開心，俄羅斯也相當開心：不僅能收取航行費，更掌握住全球物流的新咽喉。

英國紅隼貨運公司CEO 索恩：「我剛才跟船長說，你知道嗎，你是航運界的阿姆斯壯，你做到了！」

氣候暖化對商業的好處明顯可見，除了船運，俄羅斯90%的天然氣與17%的石油產自北極。氣候暖化降低了開採難度與成本，更減輕了西方制裁的壓力。儘管破冰、航運、開採油氣這類人類活動增加，對北極冰層有害無益，但最直接的受害者，包括原住民與當地動植物，根本無力阻擋。

美國因紐皮克族原民長老 薛佛(2025.9.26)：「我們的馴鹿數量大幅減少，如果不阻止安布勒路開闢計畫，我們會全然失去我們的文化。」

阿拉斯加因紐克族人賴以為生的馴鹿群，20年間數量驟降66%，但川普政府力挺石油開採，阿拉斯加西北部有北美最大尚未開發的銅礦與鋅礦，阿拉斯加州政府與安布勒金屬公司(Ambler Metals LLC)，要合資興建一條211公里的私人公路，截斷三條馴鹿遷徙路線，11條主要河流破壞鮭魚產卵地，留下石綿塵、有毒礦坑，河水中的廢金屬、以及導致凍土融化，就是沒給原住民留下一條活路。

阿拉斯加安布勒居民/作家 詹斯(2025.9.29)：「我們必須保護一些事物，是這個地球在有我們人類前，就存在的自然狀態。不然，我們會迷失方向。」

凍土層融化，全球最大碳庫「解壓縮」。光是俄羅斯北極領土的升溫速度，就是全球平均的2.5倍。

比利時魯汶大學地科生命所教授 奧普芙格爾特：「事實是融冰層越深，未分解的植物部分例如凍結的樹葉與根，就開始融化分解，過程會導致溫室氣體排放。」

全球永凍土中，估計有1400億噸碳，多過目前大氣中的總含碳量。凍土融化不僅讓北極圈房屋、橋梁、油管、道路等面臨坍塌變形，各種彷彿封存在時空膠囊中，數千年前的古老細菌和微生物，例如巨型病毒」(Pithovirus)、天花(Smallpox)或西班牙流感這類病毒的古變種，也會隨著極圈升溫，重新活躍。

比利時魯汶大學地科生命所教授 奧普芙格爾特：「我們可以看到，例如我背後，有一些積雪區域，實際上這些區域下方的土壤已融化，深度超過兩公尺。」

不僅北極圈這個大型冷凍庫斷電，就連南極地區也因為全球暖化，發現甲烷從海底裂縫滲漏。最新的研究顯示，北極在2030年代甚至更早，夏季就會完全失去海冰。若你我更努力地減碳，或許可以為北極生態及你我的生命，爭取一些緩衝時間。

