各國穩定幣監管不一！ 童子賢：跨境支付恐發生斷鏈

童子賢認為，穩定幣的國際使用條件尚未成熟，政府制度與新科技之間還存在矛盾。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕加密貨幣近年形成投資熱潮，各國積極評估切入穩定幣市場的可行性，對此，玉山科技協會今日舉辦「台灣在全球穩定幣潮流下的機會與挑戰」論壇，理事長暨和碩(4938)董事長童子賢表示，穩定幣雖被視為跨境支付的新工具，但其「去中心化」的本質，與中國、印度、俄羅斯等大型經濟體「強中心化監管」的政策方向結構性衝突，跨境匯兌可能在實務運作中斷鏈。

童子賢認為，倘若供應鏈之間使用穩定幣作為支付工具，當企業將收進來的穩定幣匯出時，會因各國監管機制不同，而有相異的結果，例如匯往越南、泰國不會遭遇收付障礙，但在中國或印度可能因監管因素遭到拒收，最終仍得再拋售換回法幣，多一道風險，由此可知，穩定幣的國際使用條件尚未成熟，「政府制度與新科技之間還存在矛盾。」

談到美國開放輝達(NVIDIA)H200 對中出口、並傳出需加收25%費用，引發台廠是否「被迫吸收」的疑慮，童子賢再度澄清，這筆費用「本質上就是代收代付」，不會影響台灣供應鏈競爭力，晶片一旦離開台積電(2330)工廠後，所有權即屬於客戶，後段封裝與運送都是受託加工廠執行，「台灣代工廠只是替客戶購買、安裝、處理，收取服務費而已」，不可能因25%費用而承擔成本壓力。

不過，童子賢也提醒，產品價格變化將影響中國市場的買氣，美系產品若因加收費用而提高售價，其CP值是否仍優於華為，是中國買家實際會比較的因素。「如果外加25%以後，CP值輸給華為，中國客戶可能真的不買了」，這不僅是商業競爭，也必然牽動美中在科技供應鏈上的政治較勁。

成本高人力缺 目前不看好美國製造

談及海外設廠是否造成台灣空洞化，童子賢反駁此說法，強調企業布局應視為「國力的延伸」。以廣達(2382)在中國上海松江設廠為例，他指出，台灣本身勞動力有限，不可能建置一座可容納五、六萬人的大型工廠，海外產能是台灣企業邁向世界級規模不可或缺的條件，研發、資金調度等核心決策仍在台灣總部。「沒有海外工廠，企業可能永遠停留在三千或五千人規模，無法成為世界領導者。」

童子賢也對美國希望振興本土製造業的政策提出保留意見，主要是美國人均所得高、製造業就業比例長年偏低，整體產業結構以服務業為主，要大規模重建製造業仍具挑戰。美國若未建立足以支撐成本與人力需求的獨特競爭力，要吸引產業全面回流並不容易，「這部分我目前還不看好」。

