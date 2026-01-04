各國籲尊重國際法 確保委國政局穩定

記者賴名倫／綜合報導

「英國廣播公司」（BBC）3日報導，美軍突襲委內瑞拉行動引發全球高度關注；鑑於此舉牽動地緣平衡、區域與委國政局，因此各國回應多持謹慎立場，強調應遵循國際法與確保局勢穩定。

川普在記者會上，援引美國第5任總統門羅於1823年提出「門羅主義」，強調美洲事務牽涉美國本土安全，並決心以具體行動實踐「美國優先」目標；凸顯川普決心落實新版「國家安全戰略」理念，以鞏固美國西半球優勢地位。不過由於美軍緝捕馬杜洛夫婦使委國政局面臨衝擊，因此輿論也對此舉是否牴觸《聯合國憲章》第2條第4款「不得使用威脅或武力，侵害會員國或國家之領土或主權」引發討論。

廣告 廣告

報導分析，儘管俄羅斯、伊朗、古巴政權同聲一氣，對於美軍行動大表反對，區域國家巴西、哥倫比亞與烏拉圭也表態反對軍事干預；而法國總統馬克宏、義大利總理梅洛尼、加拿大外長阿南德與挪威外長艾德，則僅表態呼籲尊重國際法，支持委國完成民主過渡；德國總理梅爾茨則坦言美軍行動合法性「極為複雜」，但強調應以確保委國政局穩定為優先。

相較之下，英國首相施凱爾、以色列總理尼坦雅胡與阿根廷總統米雷伊則力挺美國，並批評馬杜洛政權不具正當性。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯則喊話支持政權和平轉移，但同時也呼籲美方克制，凸顯各方希冀在維繫民主與實踐國際法間尋求平衡；而聯合國秘書長古特瑞斯則重申尊重國際法重要性，並證實將於5日開會商討後續對策。

美軍突襲委內瑞拉緝捕馬杜洛夫婦，引發各界對於此舉是否違反國際法的關注。圖為美方公布馬杜洛被捕照片。（取自開源情報OSINT「X」）