各國預測「鳳凰」路徑 襲菲律賓後「C轉」直撲台灣

颱風鳳凰逼近菲律賓，不僅可能增強為超級颱風，更挑戰今年西北太平洋「最強風王」。（示意圖／東森新聞）





颱風鳳凰逼近菲律賓，不僅可能增強為超級颱風，更挑戰今年西北太平洋「最強風王」，而根據各國預測顯示，鳳凰通過呂宋島後北轉，並在台灣中南部一帶登陸。

漁民提前將船隻，收回上岸並固定。地方官員也不停廣播，請沿岸居民事先撤離。颱風鳳凰來勢洶洶，首當其衝的菲律賓全面戒備。

菲律賓氣象預報員：「根據預測今（8日）晚，或明（9）早颱風鳳凰，仍有可能從強颱，增強為超級颱風。」

鳳凰颱風目前仍持續增強，中國預測它最強風力，可能會達到每秒65公尺，恐怕會成為今年西北太平洋的風王。

日本天氣新聞主播：「13日周四登陸台灣之後，預計將進一步減弱，到了14日凌晨3點，在台灣附近時，最大風速約每秒18公尺，這時颱風的結構也將分散，預測會變得相當弱。」

然而從各國路徑圖可以發現包括中央氣象署，與美日韓中港各單位預測，鳳凰將在穿越呂宋島後，在南海以C字形北轉，雖然日本氣象廳路徑較為偏西，但各國皆預測，鳳凰將從中南部地區登陸，並貫穿台灣出海。

