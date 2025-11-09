各地多雲到晴下午起東北季風增強 中南部可達33度

（中央社台北9日電）氣象署表示，今天各地大多為多雲到晴天氣，只有迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨；下午起東北季風增強，基隆北海岸、東北部地區及大台北地區轉為局部短暫陣雨。

中央氣象署指出，中南部高溫可達攝氏30至33度，溫暖微熱，北部及東半部則是27至30度；但各地早晚仍涼，低溫為21至24度，日夜溫差較大。

離島天氣，澎湖陰天，24至26度；金門晴時多雲，23至29度；馬祖陰時多雲，20至23度。

風力方面，今天台南以北、基隆北海岸、恆春半島、台東沿海空曠地區及各離島易有平均風6級以上或陣風8級以上強風，沿海活動多加留意安全。

第26號颱風「鳳凰」凌晨2時中心位於鵝鑾鼻東南方1070公里海面上，向西北西前進，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣趨勢，下週一、下週二將受颱風外圍環流影響，大台北、基隆北海岸及東半部地區防大雨及局部豪雨，尤其在東北部地區及大台北、東部山區並有局部豪雨等級以上發生機率，週三前後颱風將最接近台灣，中南部地區風雨於週三時增大；由於此颱風北轉接近台灣時，路徑及強度仍有不確定性，具體影響程度及區域，仍須視後續颱風路徑及強度而定，應多留意氣象署最新預報。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天環境風場為東北東風至東北風，中南部位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：陳仁華）1141109