各地多雲到晴早晚仍涼 西半部高溫可達攝氏33度

（中央社台北7日電）交通部中央氣象署表示，各地今天天氣大多為多雲到晴，西半部高溫可達攝氏28到33度，但各地早晚仍涼。迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨。

氣象署觀測，午後中南部山區有零星降雨機率；西半部高溫溫暖微熱，東半部25到27度，中午前後紫外線偏強，外出做好防曬措施，但各地早晚仍涼，低溫普遍為21到24度，日夜溫差較大，早出晚歸須添加衣物。

離島天氣，澎湖晴時多雲，24到26度；金門晴時多雲，22到26度；馬祖晴時多雲，20到23度。

風力方面，恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有平均風6級以上或陣風8級以上強風，沿海活動須多留意安全。

輕度颱風鳳凰凌晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方2270公里海面上，向西北西轉西前進，預測10日經呂宋島並進南海，有北轉趨勢，10日到12日影響台灣天氣，屆時迎風面北部、東半部雨勢將明顯增多，各地風浪增強。

氣象署說，颱風10日後路徑不確定性較高，具體影響程度及區域視後續路徑而定，須留意氣象署最新預報；至於輕度颱風海鷗凌晨2時中心位於越南，對台灣天氣無直接影響。（編輯：李明宗）1141107