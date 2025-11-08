各地多雲到晴迎風面偶雨 鳳凰升為中颱
（中央社台北8日電）氣象署表示，今天各地大多為晴到多雲的天氣，只有迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率；颱風鳳凰今天清晨2時增強為中颱。
中央氣象署指出，西半部高溫可達30至33度，溫暖微熱，東半部則是28至30度，但各地早晚仍涼，低溫為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物，以免著涼。
離島天氣：澎湖多雲時晴，24至27度；金門晴時多雲，22至30度；馬祖晴時多雲，21至23度。
風力方面，恆春半島沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼、綠島易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海活動請多加留意安全。
氣象署表示，第26號颱風「鳳凰」（國際命名ＦＵＮＧ－ＷＯＮＧ）今天清晨2時增強為中度颱風，中心位於鵝鑾鼻東南方1760公里的海面上，向西北西前進，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢，下週一至下週三各地雨勢將明顯增多，風浪亦增強，由於此颱風下週一後路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定，請留意氣象署的最新預報。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示：8日環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部零星地區短時間達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級；詳查https://www.moenv.gov.tw。（編輯：李亨山）1141108
