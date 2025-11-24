各地多雲到晴 傍晚後基宜大台北局部短暫雨

（中央社台北24日電）交通部中央氣象署表示，今天白天水氣不多，各地為多雲到晴天氣，僅基隆北海岸有局部短暫雨，但傍晚後水氣增多，迎風面基隆北海岸、宜蘭及大台北地區轉為局部短暫雨。

氣象署表示，花東及恆春半島也有零星降雨，越晚雨區有擴大趨勢，桃、竹、苗也有局部短暫雨。

氣象署觀測，氣溫方面，白天溫暖舒適，預測各地高溫約在攝氏26到29度，各地低溫約16到21度，晚起由於東北季風逐漸增強，各地天氣轉涼，中南部需留意日夜溫差較大，早出晚歸應添加衣物。

廣告 廣告

此外，清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，台南已出現能見度不足200公尺現象，須注意路況安全。

離島天氣，澎湖多雲時陰，21到24度；金門晴時多雲，18到26度；馬祖晴時多雲，17到21度。

由於東北風偏強，今天桃園到台南，恆春半島及澎湖局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生機率，海邊活動須多留意安全。（編輯：方沛清\李明宗）1141124