各地多雲到晴 留意日夜溫差大

中央氣象署表示，今(7)日各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率。

溫度方面，西半部高溫可達28至33度，溫暖微熱，東半部則是25至27度，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬措施，但各地早晚仍涼，低溫普遍為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物以免著涼。

離島天氣：澎湖晴時多雲，24至26度；金門晴時多雲，22至26度；馬祖晴時多雲，20至23度。

風力方面，恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海活動請多加留意安全。

氣象署指出，第26號輕度颱風「鳳凰」（國際命名ＦＵＮＧ－ＷＯＮＧ），今凌晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方2270公里的海面上，向西北西轉西前進，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉的趨勢，下週一至下週三將影響臺灣的天氣，屆時迎風面的北部、東半部雨勢將明顯增多，各地風浪亦增強，由於此颱風下週一後路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定，請留意氣象署的最新預報；至於第25號輕度颱風「海鷗」（國際命名ＫＡＬＭＡＥＧＩ）今凌晨2時中心位於越南，對臺灣天氣無直接影響。

