各地多雲到晴 這7區恐降至10度以下

交通部中央氣象署指出，今天(4日)強烈大陸冷氣團減弱，但清晨輻射冷卻影響，各地依然偏冷，白天氣溫回升，應留意西半部及東北部日夜溫差大；氣溫方面，預測低溫中部以北及東北部攝氏10至12度，南部及花東14至16度，其中局部空曠地區及近山區平地在新竹及苗栗局部地區有6度以下低溫發生的機率，新北、桃園、南投、雲林、台南、宜蘭、金門有10度以下低溫發生的機率，應注意保暖措施，使用瓦斯熱水器要維持通風，以免一氧化碳中毒；預測高溫中部以北及東半部21至23度，南部約24度；天氣方面，由於環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

離島天氣：澎湖晴時多雲，約16至19度，金門晴時多雲，11至18度，馬祖晴時多雲，約9至14度。

廣告 廣告

東北風偏強，苗栗至台南、台東、恆春半島及澎湖、馬祖、綠島有局部平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：4日環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。