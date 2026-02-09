各地大致多雲到晴 早晚仍偏冷

中央氣象署指出，今天(10日)清晨輻射冷卻影響，各地氣溫仍低，白天起各地氣溫回升，早晚仍偏冷，低溫各地約攝氏11至16度，清晨台灣西半部、宜蘭、花蓮及金門、馬祖局部近山區平地或河谷有10度以下低溫發生的機會；此外，清晨及夜晚高山路面易結冰，行車用路及登山應注意安全，預測各地白天高溫約22至26度，溫暖舒適，但應留意中南部日夜溫差大，早出晚歸要適時增添衣物以免受涼；至於天氣方面，各地大多為多雲到晴，東北部、東部地區、北部山區及恆春半島有零星短暫雨，清晨北部地區亦有零星短暫雨。

離島天氣：澎湖晴時多雲，15至18度，金門晴時多雲，10至18度，馬祖多雲，9至14度。

今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)有長浪發生的機會，海邊活動請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件較差，易累積污染物；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。(編輯：鍾錦隆)