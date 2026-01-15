即時中心／綜合報導

中央氣象署指出，今（16）日天氣與昨日類似，但水氣略增，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有局部降雨出現，而其他地區雲量稍增多，不過仍可見陽光，大致為多雲到晴的天氣。白天高溫在中部以北可來到24至26度，南部則可來到28度，感受溫暖舒適。

氣象署說明，今日清晨中部以北及宜蘭低溫普遍為14、15度，南部及花東為16至18度，局部溫度會再更低一些，感受偏涼。而白天高溫在中部以北可來到24至26度，南部則可來到28度，感受溫暖舒適；東半部雲量較多，高溫為23、24度左右。氣象署提醒，中南部要留意日夜溫差大，早晚外出請適時調整穿著。

廣告 廣告

離島天氣方面，澎湖多雲，19至21度；金門晴時多雲，14至20度；馬祖晴時多雲，13至17度。

另外，東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪出現的機率，海邊活動請多加留意。至於今年第一號輕度颱風洛鞍（NOKAEN），預計未來在菲律賓東方海面活動，且強度發展不明顯，對台灣無直接影響。

氣象署也指出，下週一（19日）東北季風增強，下週二（20日）強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣逐漸轉冷，預估低溫來到11至14度。

原文出處：快新聞／各地持續回溫「南部上看28度」 水氣略增「這幾區」留意降雨

更多民視新聞報導

美商務部宣布 台灣銷美關稅降為15%投資加上信保總計5000億

台美貿易協議談定！15％關稅不疊加 半導體對美投資5千億美元

台灣關稅15％！政院曝「雙向投資機制」：美將擴大投資「五大信賴產業」

