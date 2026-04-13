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即時中心／綜合報導

中央氣象署指出，今（14）日各地天氣與前幾日相同，依然晴朗炎熱，僅午後山區有零星短暫陣雨。白天高溫普遍來到30度以上，南部近山區局部可能來到36度；中午前後紫外線偏強，可能達到過量甚至危險等級，務必做好防曬。明（15）日將變天，由於有微弱鋒面通過，北部及東北部氣溫稍下降，迎風面桃園以北、東北部、東部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。

氣象署說明，今日環境吹西南風，各地晴朗穩定、高溫炎熱，白天高溫普遍來到30至33度，尤其南部近山區局部可能來到36度以上；中午前後紫外線偏強，可能達到過量甚至危險等級，外出請務必做好防曬並多補充水分，而各地低溫為21至24度；降雨方面，僅午後山區有零星短暫陣雨。

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離島天氣方面，澎湖晴時多雲，24至28度；金門晴時多雲，22至27度；馬祖陰時多雲，18至23度。另金門、馬祖及晚間起北部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請小心駕駛並留意航班資訊。

編號第4號強烈颱風辛樂克（國際命名SINLAKU）位於關島東南東方海面，向西北方向進行，目前強度已達巔峰，隨著北上其強度將逐漸減弱，距離遙遠對台灣天氣無直接影響；不過留意週四之後可能為基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海帶來長浪。

快新聞／各地持續晴朗炎熱！明變天「這幾區」將現明顯雨勢

編號第4號強烈颱風辛樂克路徑潛勢預報。（圖／氣象署提供）

明（15）日微弱鋒面通過，北部及東北部氣溫稍下降；桃園以北、東北部、東部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗地區及東南部地區亦有零星短暫陣雨。週四（16日）基隆北海岸及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

週五（17日）另一微弱鋒面通過，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。週六（18日）東北季風稍增強，下週日（19日）東北季風影響，北部及東北部氣溫稍下降；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

快新聞／各地持續晴朗炎熱！明變天「這幾區」將現明顯雨勢

本週天氣概況。（圖／氣象署提供）







原文出處：快新聞／各地持續晴朗炎熱！明變天「這幾區」將現明顯雨勢

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