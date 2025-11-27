台北二二八公園





中央氣象署表示，今(27)日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨，北部降雨機率比較高的時段在上半天，下半天降雨機率會降低。

溫度方面，各地早晚偏涼，低溫約16至19度，北部及宜蘭、花蓮白天也涼，高溫約20至22度，中南部及台東的高溫會比昨天低一些，約在23至25度。

離島天氣：澎湖陰天，19至21度；金門多雲，16至22度；馬祖晴時多雲，15至18度。

廣告 廣告

氣象署說，東北風偏強，台南以北、台東、恆春半島及各離島局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，海邊風浪較大，恆春半島沿海易有長浪發生，海邊活動請多加留意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風影響，傍晚起東北風可能挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海及臺東地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

更多新聞推薦

● 各地早晚偏涼 水氣稍多降雨機率略增