各地早晚涼 低溫下探攝氏15度

（中央社台北22日電）中央氣象署說，今天仍吹東北風，各地早晚偏涼，低溫約攝氏15到19度，局部地區清晨溫度再低一些，隨冷空氣逐漸減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫21到24度，中南部、台東約26到28度。

降雨方面，交通部中央氣象署表示，迎風面雲量仍偏多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北、花東及恆春半島偶有零星降雨，其他地區為多雲到晴可見陽光天氣。

離島天氣部分，澎湖晴時多雲，21到23度；金門晴時多雲，15到22度；馬祖晴時多雲，15到19度。

風浪方面，桃園到彰化、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有局部平均風6級或陣風8級左右強風發生機率；沿海浪高約2到3米，海邊活動須多留意。

此外，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天東北季風減弱，環境風場為東北風到東北東風，中南部污染物易累積，午後臭氧濃度易上升；夜晚中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級；詳查https://www.moenv.gov.tw。（編輯：李亨山/李明宗）1141122