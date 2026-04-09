各地晴到多雲 午後山區零星陣雨

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台北二二八公園（圖／資料照）





中央氣象署表示，今(9)日水氣減少，各地大多為晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨；環境風場轉為偏南到西南風，白天溫暖悶熱，各地高溫約27至31度，中午前後紫外線偏強，可到過量等級，外出請做好防曬並多補充水分，各地低溫為21到23度，日夜溫差較大，請注意溫度變化適時調整穿著。

離島天氣：澎湖，晴到多雲，23至28度；金門，晴到多雲，18至25度；馬祖，晴到多雲，16至23度。

氣象署說，西南風增強，下午起桃園、新竹及馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請多留意。

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氣象署指出，位於關島東南東方海面的熱帶性低氣壓，朝西北西方向前進，未來有發展為輕度颱風的趨勢。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場轉為西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；清晨西半部地區、馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。

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