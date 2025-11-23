各地晴朗氣溫升 週一晚東北季風南下北台變天
氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今、明(23、24日)兩天各地晴時多雲，氣溫續回升，白天微熱早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率。明晚起一小股「東北季風」南下，迎風面北部及東北部轉有局部短暫雨，北台氣溫下降。今日各地區氣溫為：北部17至29度，中部14至32度，南部15至32度，東部15至30度。
吳德榮指出，週二(25日)下午起「東北季風」轉乾、週三(26日)「東北季風」減弱，各地轉為晴朗穩定，北台偏涼、中南部白天舒適早晚涼。週四(27日)「東北季風」再增強，迎風面降雨機率提高，北台氣溫略降。週五、六(28、29日)「東北季風」再轉乾，各地轉晴朗，清晨有輻射低溫，日夜溫差大。
吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，本週南海還有熱帶擾動發展，偏西進行，對台無影響。
