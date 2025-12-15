各地晴朗穩定 中部以北再探10度以下





氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(15)日至明(16日)晨各地晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷。今晚、明晨因輻射冷卻加成，中部以北、部分平地的最低氣溫仍在10度以下，應注意保暖。今日各地區氣溫為：北部10至23度，中部11至25度，南部11至27度，東部12至24度。

吳德榮指出，明白天起冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定。週三、四(17、18日)西半部晴朗，東側水氣漸增、北海岸、東半部轉偶有局部短暫雨的機率；連三天都是白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大的天氣。

吳德榮指出，週五、六(19、20日)有中高雲、從南海逐漸北上，台灣上空雲層逐漸增多，山區偶有局部短暫降雨、中南部局部平地亦偶有零星飄雨的機率；各地白天仍舒適微熱、早晚涼。下週(21)日雲層東移、天氣好轉，但晚起另一波僅為「東北季風」等級的冷空氣南下，迎風面轉雨、北台轉涼。

