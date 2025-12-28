各地短暫回溫「明再轉冷」！冷氣團「這天」接力報到恐低於10度

即時中心／綜合報導

各地今（29）日持續回溫，早晚天氣仍較涼，不過中央氣象署指出，水氣仍多，基隆北海岸及東北部下雨時間較長，並有機會出現局部大雨。跨年天氣（12/31、1/1）受東北季風影響，各地早晚稍涼，迎風面將現雨勢；週五（2日）冷氣團接力，各地天氣轉冷，台南以北、宜蘭低溫普遍下探11至14度，局部地區可能低於10度

氣象署說明，今水氣仍多，基隆北海岸及東北部下雨時間較長，並有局部大雨發生的機率，而桃園以北、花蓮地區及竹、苗山區也有局部短暫雨，台東地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區則為多雲的天氣。

氣溫方面，北部及東北部氣溫持續回升，各地早晚天氣仍較涼，苗栗以南日夜溫差大，預測各地低溫14至18度，高溫在北部及東北部約21至23度，其他地區24至27度；此外，清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，駕駛朋友應注意行車安全。

至於離島天氣，澎湖晴時多雲，19至21度；金門晴時多雲，14至20度；馬祖多雲短暫雨，13至17度。

由於東北風仍偏強，桃園、台中、彰化、臺南、台東、恆春半島及澎湖有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；而東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島易有長浪發生，海邊活動請注意安全。

週二（30日）開始東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，跨年天氣（12/31、1/1）受東北季風影響，各地早晚稍涼，北部及東半部來到14~17度；新竹以北、東北部地區有短暫雨，苗栗、花、東及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週五至六（2、3日）冷氣團接力，各地天氣轉冷，台南以北、宜蘭低溫普遍下探11至14度，局部地區可能低於10度；下週日（4日）冷氣團減弱，但北部及東北部天氣仍偏冷。

