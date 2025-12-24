各地越晚越冷 桃園以北及宜蘭雨勢較大

中央氣象署指出，今天(25日)大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，北部及宜蘭氣溫越晚越低，白天北部、宜蘭高溫僅攝氏18至19度，整天濕冷，中南部及台東高溫22至24度，今夜至明(26日)晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫僅12至13度，南部及花東約14至16度，空曠地區可能會再低一些，應注意使用瓦斯熱水器具保持通風，以避免一氧化碳中毒，家中若有老人、孩童或心血管疾病患者請特別注意保暖。

在降雨方面，北部、東半部、恆春半島及中南部山區降雨機率較高，尤其桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機會，此外，中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機會。

離島天氣：澎湖陰天，16至20度；金門陰天，13至16度；馬祖陰時多雲短暫雨，11至13度。

由於東北風增強，台南以北至桃園、基隆北海岸、恆春半島及各離島，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機會；另外，基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)及恆春半島有長浪發生的機會，沿海活動請注意安全。