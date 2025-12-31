各地跨年晚會維安升級 入場安檢+禁行李箱.禁應援氣球

台中市 / 劉漢生 鍾孟翰 徐孟蘭 許昱文 吳伊哲 邱顯雄 綜合報導

全台跨年晚會，今（31）日晚上登場！各個會場的維安警備，都明顯提升，都把重點放在提高見警率、人潮熱點加強巡邏；另外，禁止攜帶的物品清單，像是刀械、爆裂物、毒品之外，幾乎各地政府，都把大型物品列入！台南直接公告，大型行李箱、攝影腳架、還有長梯，通通都不准帶，台中更是首次禁止應援氣球入場，主要是因為遇熱容易爆炸！

偵爆犬穿梭在舞台區，仔細嗅著每一個角落，一頂頂帳篷逐一檢查，樂手的器材也沒放過，金屬探測器，手拿金屬探測儀掃過，員警重複著彎腰蹲低，跨年晚會的行前安檢，明顯更加地仔細確實，全都是為了人身安全。

台南市長黃偉哲說：「可能會被認為危險的物品，譬如說，大型的包包啊，攝影的腳架，這些東西都可能，會被人利用來作為攻擊的器械。」一大清早提前來卡位，板凳野餐墊全都出動，各地政府的跨年晚會，都預估有破萬人參加，入場安檢被列為重點，警察巡邏，比照大型演唱會規格，主要入口設置安檢站，降低危險物品進會場。

各地晚會都維安升級，台中出動8百名警力，應援氣球遇熱易爆炸，首次被禁止攜帶入場，嘉義近3百名警民力，針對可疑物品和人車，加強場地安全檢查外，還有防踩踏應變小組，台南超過3百名警員，公告提醒大型行李箱，攝影機腳架還有長梯，通通都不准帶進會場，偵爆犬也隨時做巡場。

高雄超過1200名，警力民力照演練劇本，把重點放在捷運站內，舞台前方和鄰近百貨，屏東有保三總隊警力，員警有制服也有便衣，分散在舞台還有市集，以及主要出入口巡檢，各地晚會的共通點是，嚴格禁止攜帶行李箱。

排隊民眾說：「不能帶尖銳物，然後還有一些酒啊菸這樣子，我是剛剛才知道不能帶氣球。」跨年晚會人潮密集，絢爛煙火歌手演唱，親友同樂也別忘了，隨時都要提高警覺。

