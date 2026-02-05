各地降雨機率增 晚起氣溫下降

中央氣象署指出，今天(6日)鋒面通過，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，南部、台東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星降雨機會，外出請攜帶雨具備用；氣溫方面，早晚天氣稍涼，低溫約18至22度，白天各地高溫稍下降，北部及宜蘭高溫約攝氏21至24度，中部及花蓮高溫約23至26度，南部及台東高溫約25至29度，入夜後寒流逐漸南下，各地氣溫將進一步下降。

離島天氣：澎湖多雲短暫雨，18至21度，金門多雲短暫雨，13至18度，馬祖陰時多雲短暫雨，10至14度。

金門及馬祖，以及清晨中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意最新航班資訊，行車用路請注意安全。

東北風增強，台南以北、台東、基隆北海岸、恆春半島及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機會；此外，東南部地區(含蘭嶼、綠島)及恆春半島有長浪發生的機會，海邊活動請多加留意。

今年編號第2號的輕度颱風西望洋(PENHA)，中心位於菲律賓南部，未來偏西朝南海移動，對台灣天氣無直接影響。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為東南風轉東北風，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積；金門、馬祖及清晨中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，西半部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。