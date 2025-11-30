各地雲量增 局部短暫雨

（中央社台北30日電）交通部中央氣象署表示，今天環境水氣稍增，雲量增加，其中在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。

溫度方面，氣象署指出，白天高溫約攝氏24至28度，不過清晨仍有輻射冷卻，新竹至嘉義低溫約13至16度，局部內陸地區及近山區平地溫度會稍微再低一些，其他地區約16至20度，日夜溫差大，早出晚歸適時調整衣物。

離島天氣，澎湖多雲短暫雨，20至23度；金門晴時多雲，13至23度；馬祖晴時多雲，14至20度。

風力方面，氣象署提醒，今天恆春半島及蘭嶼局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請留意。

至於第27號颱風天琴，氣象署指出，未來持續在南沙島附近海面緩慢移動，對台灣天氣無直接影響。（編輯：管中維）1141130