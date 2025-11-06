各式各樣統戰APP防不勝防！陸委會：將請檢調進行查辦

台北市議員顏若芳近日質詢時指出，社群平台上出現疑似中國統戰「投誠/歸家」的APP，引發社會高度關切與疑慮。還有「台灣投誠」APP，在登入後的帳戶首頁，就以「一國兩制、和平統一」的文案搭配五星旗。 圖：擷自顏若芳臉書粉專

[Newtalk新聞] 台北市議員顏若芳近日質詢時指出，社群平台上出現疑似中國統戰「投誠/歸家」的APP，引發社會高度關切與疑慮。還有「台灣投誠」APP，在登入後的帳戶首頁，就以「一國兩制、和平統一」的文案搭配五星旗。陸委會今（6）日在行政院會例行記者會表示，不排除是對岸想在台灣發展組織作為吸納成員的一種手法，將請警察及調查機關就「國家安全法」的發展組織罪罪責進行查辦。

顏若芳說，這款「台灣投誠」網頁APP與日前遭爆的「歸家」APP十分類似，是不折不扣的統戰軟體，除了在登入後的帳戶首頁，就以「一國兩制、和平統一」的文案搭配五星旗外，也可以查詢台灣各縣市的投誠人數，目前顯示有投誠人數的縣市為台北市、新北市、桃園、台中、台南、高雄，其中，選單具備的功能還可以邀請朋友，有積分排行，還開放微信捐款，並讓使用者每天簽到。

廣告 廣告

顏若芳指出，該軟體不只有鼓動投誠的機制外，也抓得出來使用者的IP位址定位，其中，該軟體所使用的「.xyz」域名，根據警政署的詐騙宣導資料，是常見的釣魚網頁網址，詐騙集團擅長利用大規模發送簡訊，並借此進行網路釣魚或安裝惡意程式，意圖竊取個人資料及盜刷信用卡。經進一步了解，該APP首度出現是Threads的一名用戶於日前所發布，根據該用戶的社群平台資訊，他除了自己就是軟體工程師外，疑似還是一家網路企業社的負責人。開發這款網頁APP，無論有意或無意，都已經觸碰到國家安全的底線，更已對人民構成資安威脅！

行政院發言人李慧芝今（6）天在院會後記者會指出，10月底的「歸家」APP，陸委會表示，該平台現在已經搜尋不到，但這種意義不明的APP，不但是認知作戰，也可能會詐騙民衆的個資。

陸委會法政處副處長董玉芸則表示，此類型的APP可能是為了要騙取民衆的個資，供後續非法利用，也不排除可能是想要在台灣發展組織作為吸納成員的一種手法，也是對於民主開放社會刻意對內部體制使其產生紛擾的一種認知作戰方式。

董玉芸強調，陸委會將請警察機關及調查機關就此類手法是否涉及「詐欺犯罪危害防制條例」及「國家安全法」的發展組織罪責進行查辦。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

陸委會：一次性台胞證便利措施 不會大幅提高國人赴陸意願

「2025好友港節市集」將於11月8、9日重返華山文創園區 邀民眾體驗港澳經典美食好物