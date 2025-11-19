各懷鬼胎！她20字評鄭黃會 諷2黨主席「背叛履歷豐富」藍白合不會成功

政治中心／施郁韻報導

國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌談及2026的地方大選時，鄭麗文說，希望讓最強人當選，且在藍白合作過程中要良性競爭。（圖／記者鄭孟晃攝影）

國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌19日下午舉辦「鄭黃會」，雙方談及2026的地方大選時，鄭麗文提到，希望讓最強人當選，且在藍白合作過程中要良性競爭。對此，民進黨立委吳思瑤點評鄭黃會，直言「各自拉抬，各取所需。互相利用，各懷鬼胎。如此而已。」

黃國昌表示，在與鄭麗文會面前，他當然有跟柯文哲談過，且溝通時刻都在進行，他也知道在面對接下來合作的過程當中什麼是最重要的，最重要的不是民眾黨的得失，是台灣跟台灣人民的得失。黃國昌送出一盞燈，期許與國民黨合作，為台灣點亮一盞燈。

吳思瑤19日深夜在臉書發文提到，鄭黃會極盡互誇互捧之能事，矯情又肉麻，讓人不禁雞皮疙瘩掉滿地。吳思瑤痛批，鄭麗文和黃國昌聯手批鬥民進黨，扭曲事實、顛倒是非，「真是厲害了兩位法律人，睜眼說瞎話程度不相上下」。

吳思瑤說，鄭麗文和黃國昌閃避爭議也有志一同，「鄭麗文親中媚共路線、一國兩區主張，民眾黨全買單？黃國昌狗仔偷拍、涉及貪瀆，國民黨都背書？」

至於2026選舉會不會實現藍白合？吳思瑤認為還言之過早，這不是黨主席一人說了算，更何況除了縣市首長選舉，議員佈局的兩黨競合都一髮動全身，都有黨內壓力需要面對，「鄭麗文主席大位還未坐穩，黃國昌主席地位搖搖愈墜，主席個人私相授受利益交換，黨內沒有異見？」

吳思瑤表示，鄭黃都有豐富的「背叛履歷」，政治信用薄弱，今天山盟海誓，明天推翻共識，也不足為奇。最後她直言藍白「只有政治利害，沒有理念路線。為合作而合作，不會成功。」

