各方戰友大車掃 賴瑞隆：守護高雄初心不變

▲賴瑞隆今天的車掃由資深媒體人王瑞德、新北市議員、鳳山女兒戴瑋姍陪同在鳳山啟動第一波大車掃；下午則由議長康裕成等相挺，吸引許多年輕市民駐足揮手加油。(圖／民進黨高雄市長初選參選人賴瑞隆辦公室提供)

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長電話民調於明（12）日正式起跑，參選人賴瑞隆今（11）日進行初選前最後衝刺，全日不停歇展開鐵人行程橫跨鳳山、三民、前新苓等區。從日出到黑夜利用車掃與民眾近距離互動，成為高雄街頭全日最熱情的力量，也展現初選前夕最強的團結氣勢。

▲車掃隊伍沿路的揮手聲中，高雄街頭不斷響起「凍蒜」、「守護高雄」、「信賴賴瑞隆」的吶喊；民眾們皆以最熱情直接的方式鼓勵賴瑞隆。(圖／民進黨高雄市長初選參選人賴瑞隆辦公室提供)

今天的車掃由整日參與行程的資深媒體人王瑞德、新北市議員、鳳山女兒戴瑋姍陪同在鳳山啟動第一波大車掃；下午則由議長康裕成、台北市議員簡舒培、市議員何權峰、張博洋加入隊伍，首先在三鳳宮參拜完後開啟三民區的車掃行程，向民眾熱情揮手致意；傍晚車隊預計再進入市區商圈，由台北市議員林亮君與市議員湯詠瑜、郭建盟相挺，吸引許多年輕市民駐足揮手加油。

廣告 廣告

賴瑞隆強調，高雄的進步是謝長廷、陳菊、陳其邁市長一棒接一棒傳承而來；他立志成為高雄的「第四棒」，帶著為高雄爭取6000億、開創眾多驚喜的實績，並用信念凝聚眾人，打造最團結的高雄隊，照顧無分黨派、世代的市民，讓城市邁向全新的黃金十年。

初選以來，賴瑞隆已走遍高雄38區、超過200場說明會，並將基層意見化為逾12場完整政見願景。賴瑞隆感性的說，高雄是自己將用一生奉獻的城市；未來最需要的是有市政經驗、能穩健理性持續推進的市長，他會用最大的努力守住高雄、守護高雄；一上工即能秉持「工作、工作、工作」的精神，無縫接軌即刻上手讓高雄更好。

台北市議員簡舒培表示，高雄在歷任市長的推動下已成為全國奇蹟，全台灣人都看到高雄的改變；未來若要延續光榮要靠有市政經驗、即戰力的賴瑞隆。此次特定南下為演唱會經濟及黃色小鴨的推手賴瑞隆加油，呼籲唯一支持讓他延續光榮。

新北市議員、鳳山女兒戴瑋姍表示，兩週內已第三次回高雄助選，並已打電話給所有國小、國中、高中的同學，拜託他們及家人一定要顧電話支持賴瑞隆。戴瑋姍說，自己的家人都住在高雄，相信賴瑞隆能帶領高雄繼續光榮，也帶領所有綠營高雄市議員參選人全壘打。

資深媒體人王瑞德表示，今天是第二十二次專程南下情義相挺賴瑞隆。他非常喜歡高雄人開朗的個性，也深知高雄人對城市抱持很高期待。經過多年觀察後，認證賴瑞隆是民進黨最穩健、也最能帶給高雄未來希望的參選人，更是唯一能在大選中守住高雄，讓高雄繼續向前走。他呼籲，快樂希望大高雄、快樂希望賴瑞隆，唯一支持賴瑞隆。

在車掃隊伍沿路的揮手聲中，高雄街頭不斷響起「凍蒜」、「守護高雄」、「信賴賴瑞隆」的吶喊；攤商、採買民眾、路過的年輕人，皆以最熱情直接的方式鼓勵賴瑞隆；展現出市民團結一致、支持其的基層意向。

距離初選周僅剩最後幾個小時，賴瑞隆再次呼籲市民：高雄的未來不能停下腳步。他將以最真誠的態度與市民走過最後一哩路，用最無畏的承擔精神與大家一起守住高雄、讓高雄飛得更高。懇請所有市民朋友明天起在家顧電話，堅定說出唯一支持賴瑞隆；顧電話挺瑞隆，就是挺高雄的未來，讓高雄延續引以為傲的城市光榮。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

以高雄馬推動城市行銷 高雄富邦馬拉松今晨萬人起跑

延續鳳山造勢氣勢 林岱樺車掃喊話：把承諾做成制度

全台議員分進合擊掃12個市場 高雄掀起「邱議瑩旋風」