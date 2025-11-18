各有初選策略！林俊憲打「南高連線」 陳亭妃「一人」找感動

跑行程的陳亭妃，則尋求穩定經營。（圖／東森新聞）





民進黨2026台南以及高雄市長初選，有多人競爭，隨著初選時程接近，各選將戰略也有些差異，高雄4搶1中，位於領先群的賴瑞隆與邱議瑩，今天（18號）不約而同，提出政見互別苗頭，林岱樺發文力挺賴總統政策，許智傑則最常打團體戰與林俊憲南高連線互相拉抬，經常一個人開記者會、跑行程的陳亭妃，則尋求穩定經營。

民進黨立委陳亭妃陪著來自美國的生命鬥士，跑完台南極限鐵人賽，最後一哩路，陳亭妃積極布局台南市長初選，離終點線似乎也只差這臨門一腳。

立委（民）陳亭妃：「非常穩定的去尋找每一個民眾的感動，我們用不同的方式，政治不要再只是口水。」台南憲妃之爭中，明顯看得出陳亭妃有意降低與對手攻防機會，爭取高雄市長提名，4搶1中的領先群也各出奇招。

立委（民）賴瑞隆vs.教練：「起來的時候，身體慢一點點起來，（真的很有教練的樣子）。」賴瑞隆與年輕女性對談，在指導下穿上「孕肚裝」親自感受，並提出生育津貼加碼，搶攻女性選票。

立委（民）賴瑞隆：「（孕婦）幾乎也是整個躺在家裡休息，這也是未來我們要給予更多孕婦支持，讓她在工作上面，跟她的孕期期間能夠得到支持。」同一天邱議瑩也拋出雙語普拉斯，互別苗頭。

立委（民）邱議瑩：「母語外語以及AI和程式語言的雙語普拉斯能力，從小培養全球競爭力。」林岱樺則在臉書表達支持賴總統政策，照片中更呈現曾與林俊憲，一同開記者會與林俊憲前後發文，此時的林俊憲，正與好友郭國文，參與北港媽南都巡歷，在立法院，他則常與立委許智傑，打出「南高連線」牌，兩人互相拉抬，創造話題，許智傑拚關注，也很常緊黏高雄市大家長陳其邁。

隨著初選民調時程接近，打團體戰或是一個人的武林，南高選將戰略，出現差異。

