各水庫蓄水率優於往年同期 水利署：枯水期用水無虞

枯水期已邁向一半，全台各主要水庫仍處於高水位。經濟部水利署指出，各大水庫蓄水率高於歷年同期平均，水情可說樂觀正常，研判可確保枯水期間用水無虞，包括明年一期稻作春耕供灌、民生用水等皆不用擔心。

今年受丹娜絲、楊柳、鳳凰等颱風登陸影響帶來龐大雨量，近期東北季風也為迎風面的東北部帶來降雨，挹注水庫庫容。經濟部水利署表示，目前全台各主要水庫蓄水率多在6到9成，其中，北部翡翠、石門以及中部的德基、日月潭，還有南部的阿公店、牡丹等水庫蓄水率在9成以上、甚至逼近滿庫。

水利署表示，由於風調雨順，各項水源調度操作、備援措施落實，當前水情不但相當正常，未來水情也可樂觀以對，評估今年底至明年初的枯水期各項用水應可無虞。水利署副署長王藝峰說：『(原音)我們的水庫蓄水率，以目前蓄水狀況來講都普遍高於歷年的平均水量，它是屬於比較高水位，我們各地調度也都啟動，所以對未來水情是樂觀的。(明年)一期稻作的春耕、供灌，還有我們的民生用水應該是無虞的，這是沒有問題的。』

不過，水利署也提醒，目前仍難確認明年春雨以及梅雨動向，儘管水情樂觀也不能大意，呼籲大家還是要節約用水。

水利署表示，除了節流，各項水源工程也持續進行，例如南投鳥嘴潭人工湖已經完成建置，現正推進管線工程，力拚明年底全面供水；另外，曾文到南化水庫聯通管、台中大安到大甲溪聯通管等工程預計明年上半年可有一定的進展，發揮部分甚至完整功能，增加供水韌性。