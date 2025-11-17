各界籲建立不適任運動教練查核平臺 運動部一周內提作法

運動部黃啟煌次長。

立法院教育及文化委員會今天(17日)召開「如何淘汰不適任教練」公聽會，針對如何建立完善運動教練查核制度等問題進行討論，與會人員建議，除建立不適任教練查核平臺外，也要強化教練在維護性平、禁止霸凌與體罰等相關意識與知能。

運動教練體罰、霸凌學生，或涉及性平案件等情況時有所聞，但是目前對不適任教練的資訊公開很少，在公聽會中，多位與會人士提出建立不適任教練的公開查詢系統，國立體育大學教授李再立指出，目前關於運動教練的相關資訊，有運動部網站上的合格教練證照查詢系統、涉及違法事件不適任教練資訊專區及運動i臺灣網站上有運動人員相關資料，不過，這些系統內容廣度不夠、資訊量有限，且不是單一窗口就可查詢，有改善空間。

立委陳培瑜也指出，有許多可能涉及體罰、霸凌、甚至性平案件的教練，卻受益於法規的保障，完美的不被發現，甚至這個運動項目被撤銷教練證，還可改個名字、換個項目取得證照繼續教，她曾要求運動部要建立不適任教練查核資料庫，以「政府資訊公開法」基於「社會公益」原則，公告這些被撤銷教練證的名單，不能再以個資法的保護傘保護這些不適任教練。

人本教育基金會執行長馮喬蘭也表示，有些不適任教練已遭到檢察官起訴，甚至法院判決確定並公布姓名，但政府的查核系統卻沒有，讓家長與兒少暴露於風險中，呼籲政府應該建立不適任運動教練查核系統。

臺灣足球發展協會理事長石明瑾除提出相同問題外，建議運動教練上課時，應主動出示教練證，另外，現行法令規定，國人涉及嚴重交通違規會被公布姓名，因此只要符合公共利益的條件，就能公布姓名，建議運動教練可以相同邏輯，只要違法遭到起訴，就應該吊扣教練證，若判刑確定，應吊銷證照與管制，並規定不能報考其他運動項目證照。

更重要的，應該建立橫跨運動部、教育部、衛福部、內政部等跨部會之間的內部訊息交流，同時也串聯部會可公開的不適任教練查詢系統，讓教練的違法行為可以被查詢，保障兒少甚至是全民的權益。

另外，與會人員也提出，應該增加教練在性平與教學技能相關的課程，培養教練具有相關知識。

運動部次長黃啟煌說明，運動部針對運動教練方面，在學校編制內有查核制度，至於特定團體教練證的管理與審查，運動部透過《教練管理辦法》，明定消極資格，至於公告不適任教練名單部分，目前正朝向法治化處理；而公聽會與會人員的意見，運動部會在一周內提出對應作法，今年底前擬訂具體方案。