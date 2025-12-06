各界送愛2500份北高雄家扶 為大鳳山弱勢家庭歲末送暖

記者鍾和風/高雄報導

北高雄家扶中心深耕服務在地弱勢兒少與家庭已邁入第38年，為了陪伴弱勢家庭度過溫暖的歲末年終，中心於今（7)日在正修科技大學舉辦「第38屆歲末送暖親子園遊會~鳳霄九鳴 愛燴食寮」活動，邀請大鳳山地區的扶助家庭以及關心孩子的各界善心人士、愛心企業與團體齊聚一堂，計超過3000人次參與，現場人聲鼎沸、洋溢歡樂的過節氛圍。此外，善心人士捐贈的扶幼專車「愛的傳遞號」，於活動中正式啟用，期盼將愛心傳遞到各個有需要的角落，歲末之際，感謝社會大眾的幫助，讓弱勢家庭都能感受到滿滿的暖心關懷。

今年中心首次邀請中華職棒台鋼雄鷹的球員、吉祥物TAKAO與Wing Stars啦啦隊女孩到現場同樂，驚喜現身為活動熱鬧開場，更準備60組加油棒贈送給孩子們，讓小球迷們又驚又喜，紛紛搶著跟球員與TAKAO合影。當天亦舉辦十戶自強家庭代表及十位自強兒少表揚，每戶受表揚的家庭與兒少面對逆境都展現出勇敢且堅毅的態度，積極地生活與求學，更發揮自身影響力為身邊的人帶來正面力量與改變，藉由活動表揚這十戶家庭與十位兒少，期許他們能持續努力翻轉生命，更透過他們的故事鼓勵在場每一個人。

善心人士捐贈扶幼專車「愛的傳遞號」，今日活動正式啟用。(圖/鍾和風)

園遊會以「親子互動」為主軸，現場超過50個美食、遊戲與服務攤位，一早便湧入許多期待已久的孩子與家長。美食攤位區香氣四溢、人氣滿滿，各個攤位都拿出看家本領，從凌晨就開始準備，只為了將最美味的料理呈現給孩子們，炸物香、麵香交織在空氣中，孩子們開心地在攤位間穿梭，看著琳琅滿目的美食與家人討論要吃什麼。除了美食帶來的幸福滋味，服務攤位也吸引許多家庭駐足，義剪區剪刀聲不斷，孩子們看著新髮型露出滿意的笑容，按摩區讓辛苦工作的家長們獲得片刻的放鬆，每一下按壓不僅舒展筋骨也讓心靈獲得支持與滿足，命理諮詢攤位更是座無虛席。本次特別邀請畫家擺設「似顏繪」，細心為親子描繪溫馨畫面，每一幅唯妙唯肖的作品都為家庭留下珍貴的歲末回憶。

北高雄家扶中心吳瑞華主任分享：「中心38年來持續不間斷辦理歲末送暖親子園遊會，已成為家庭最期待的活動，讓他們能夠放下生活重擔，專注於親子互動，陪伴孩子成長。除此之外，中心扶助的2500戶家庭都會發放一份歲末禮物，以最直接的方式帶給家庭支持與幫助，謝謝社會大眾的支持，讓家庭都能充滿力量迎接新的一年！」北高雄家扶中心未來將持續幫助更多的弱勢兒少及其家庭度過難關，期待有更多人一起加入扶幼行列，陪伴孩子翻轉生命！