各百貨周年慶查違規！大葉高島屋未申報公安挨罰12萬

建管處指出，由於百貨賣場周年慶期間，大型消費場所是人潮眾多的地方，場所使用人自主安全管理上要有更高的安全標準。（北市建管處提供／張珈瑄台北傳真）

適逢各大百貨商場周年慶，為保障民眾消費安全，北市建管處10月27日至11月12日無預警針對大型百貨賣場動態公共安全檢查，共計檢查37家場所，其中「大葉高島屋百貨」逾期未辦理建築物公共安全檢查申報作業，違反建管法令，依法開罰12萬元並要求限期改善。

建管處表示，本次「大葉高島屋」檢查不合格場所違規事項為，「逾期未辦理建築物公共安全檢查申報作業」已嚴重影響消費場所安全，除依法對違規場所處12萬元外，並要求場所限期改善完畢。

廣告 廣告

建管處說，除了平時落實各類場所公安申報管理外，更持續辦理不定期「抽檢」驗收成效，以保護消費者於場所的公共安全。（北市建管處提供／張珈瑄台北傳真）

建管處指出，由於百貨賣場周年慶期間，大型消費場所是人潮眾多的地方，場所使用人自主安全管理上一定要有更高的安全標準，建管處除了平時落實各類場所公安申報管理外，更持續辦理不定期「抽檢」驗收成效，以保護消費者於場所的公共安全。

建管處長虞積學強調，執行百貨賣場的公共安全聯合抽檢的目的，在於提醒業者平時就應重視維護營業場所的公共安全，呼籲業者勿任意堆置雜貨於安全梯間、防火鐵捲門下方、排煙室或走道，阻礙人員逃生避難而造成公共危險，並按時辦理建物公安申報。

更多中時新聞網報導

BABYMONSTER 2026登台唱進小巨蛋

張啟樂喜獲千金 心疼老婆生產吃全餐

校事會議有罪推定 立院促修法