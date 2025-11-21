各縣市加碼普發現金成為詐團目標 警方呼籲民眾提高警覺小心詐騙

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】近期全國多個縣市陸續研議「加碼普發現金」政策，但相關政策尚需完成法定審議程序，消息一出引發社會高度關注；詐騙集團可能趁勢而起，假借政府名義、冒用縣市政府官方粉絲專頁、或以「領取加碼補助」為由，誘騙民眾點擊不明連結、登入假網站、甚至提供金融帳號密碼。

民眾若欲查詢是否符合申請資格，請以「各縣市政府官網」為主，切勿依賴社群轉貼資訊。警方呼籲：「看見貼文左上角的『贊助』兩字，務必提高警覺。」該貼文可能是詐騙集團刻意量身訂做投放的廣告。警方呼籲民眾如遇可疑補助資訊，請優先向市政府業管局處確認，或逕撥打165反詐騙諮詢專線查證，或直接就近至警察機關詢問。

警察局局長陳明志表示，各種詐騙手法日新月異，請民眾務必記住及關心提醒身邊親朋好友，防詐5不「不接」、「不聽」、「不點」、「不傳」、「不信」及防詐騙3步驟「冷靜」、「查證」、「報警」，並立即撥打165或110專線查證，杜絕詐騙集團有機可趁。

