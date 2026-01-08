各縣市接力推營養午餐免費 林俊憲：去年就提出政見獲市民迴響

台南市長參選人林俊憲去年10月時就舉行記者會，提出「營養午餐免費、每週提供學生二果二乳」政見。（圖／林俊憲辦公室提供）

台北市長蔣萬安（6）日宣布推動國中小營養午餐免費政策，各縣市首長紛紛跟進。對此，台南市長參選人林俊憲今（8）日指出，他早在去年10月即提出「營養午餐免費、每週提供學生二果二乳」的政見，當時便獲得不少台南市民正面回饋。如今多個縣市接連響應，顯示相關政策不僅具備社會共識，也具有實際可行性。

林俊憲表示，他去年11月6日透過臉書向市民說明「營養午餐免費、每週牛乳多一杯」的政策構想時，就曾強調「只要是對孩子有幫助的好政策，不怕別人來學，也樂見被更多縣市採納」。相關政策理念並非他憑空提出，而是來自團隊長期在基層服務過程中，彙整家長與學校第一線的實際需求，因此提出後能獲得跨黨派與社會各界的支持。

他指出，針對政策內容有不少家長表達認同。有台南家長就曾表示，「孩子每天在學校用餐，餐費與營養品質一直是家庭關心的重點，若能由政府統一承擔，不僅減輕經濟壓力，也能讓家長更安心」；也有雙薪家庭家長指出，「相關措施對年輕家庭而言相當有感，有助於提升在地生活的穩定度。」

林俊憲說明，台南市其實是六都中最有條件推動相關教育福利政策的城市。目前台南國中小營養午餐已有超過九成由市府自辦，並透過中央廚房供應各小校，以規模經濟有效降低食材採購成本，每餐不到40元即可提供包含有機食材的餐點。經團隊估算，台南若全面實施營養午餐免費，每年約增加10億元支出，整體財政負擔相較其他六都更為可控。

他以先前提出「長輩免費接種帶狀皰疹疫苗」政見為例指出，相關政策同樣是在長期服務過程中，聽見許多長輩飽受病痛之苦後提出，並在審慎評估財政負擔、以分年完成施打為前提下，獲得醫療團體及跨黨派支持。他也透露，相關政策內容曾被其他縣市參選人索取參考，目前彰化縣、苗栗縣也已陸續推出免費接種計畫。

