各縣市為TPASS補助喊苦！ 陳世凱籲快審預算「否則難幫忙」

藍白不審總預算，交通部無法補助各縣市政府TPASS預算。(記者吳亮儀攝)

〔記者吳亮儀／台北報導〕國民黨和民眾黨拒審今年度總預算，日前行政院有指出如彰化等6縣市的通勤月票TPASS補助恐斷炊；交通部長陳世凱今天(10日)表示，今年起TPASS是新興預算，立法院沒有通過預算就不能動支，「交通部要幫忙，能力上也無法做到太大幫忙」。

交通部今天舉行年終記者會，陳世凱被問及TPASS一事，他表示，今年起TPASS補助是新興預算，之前TPASS的補助是疫情後特別預算，若新興預算立法院沒有通過，預算不能動支，確實會造成地方政府壓力，也持續溝通，公路局和地方政府都有聯繫也希望解決。

陳世凱強調，若預算無法動支，「交通部要幫忙，能力上也無法做到太大幫忙，要看地方財政狀況盡量提供協助，能做到何時沒有把握」。他也呼籲，希望立法院盡快審議預算。

