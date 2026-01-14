各縣市跟進免費營養午餐 張善政：更重要是吃得安心

台北市長蔣萬安日前宣布推出國中小營養午餐免費政策後，引發大部分縣市陸續跟進。對此，早已實施免費政策的桃園市長張善政認為，這是一個很好的方向，越多地方一起做，受惠的孩子就越多。此外他也強調，學生的父母最在意的，其實是營養午餐有營養、吃得飽、吃得安心。

張善政。(圖/桃園市府)

張善政今（14）日在臉書貼文寫道，關於營養午餐，有市民問得很直接：「孩子在學校吃的午餐，真的有被照顧好嗎？」這樣的交流和討論，他完全理解，也很看重。因為對爸媽來說，最在意的不是「有沒有免費」而已，而是孩子每天中午端起來的那一盤，有沒有營養、吃不吃得飽、吃得安不安心。

張善政表示，這一個多禮拜以來，許多縣市陸續宣布國中小營養午餐免費，這是一個很好的方向。孩子的事情，本來就不分藍綠，也不該有縣市之別；越多地方一起做，受惠的孩子就越多。

張善政與學童一起吃午餐。(圖/截自張善政臉書)

張善政指出，桃園從2023年開始推動國中小營養午餐免費，從今年開始，再額外編列「3章1Q」的食材補助，另外還有有機食材費，把這些加起來，桃園孩子目前每餐的補助金額是65.3元，偏鄉則是69.3元，全部都由市府預算支應。

張善政表示，他也很在意，這些投入最後能不能變成孩子口中的那一句「好吃」。所以他不定期到學校跟孩子一起吃午餐，看看大家實際吃得怎麼樣。孩子的反應最誠實，哪一道會被秒殺、哪一道會剩比較多，從孩子排隊打菜、吃完有沒有空盤子，就看得出來。

張善政指出，在品質把關上，教育局、農業局、衛生局建立聯合稽查制度；同時也讓學校、營養師、家長代表一起參與「學校營養午餐供應委員會」。因為他知道，爸媽要的不只是一句「放心」，而是看得到的制度與過程，讓大家真的能安心。

張善政強調，營養午餐最理想的狀態，是回到它本來的樣子。中午時間一到，孩子自然去打菜，自然把飯菜吃完，然後繼續上課。桃園會把每一餐的投入和每一道菜的細節都守好，讓家長想起孩子在學校吃的那一餐，心裡是踏實的。

