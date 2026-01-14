各縣市限量2000份！韓國瑜公布23個春聯索取地點 韓粉樂翻了

政治中心／劉宇鈞報導

農曆新年即將來臨，立法院長韓國瑜今（14）日透露，不少人在詢問，哪裡可以索取到他的春聯，所以他公布全台23個索取地點，各縣市限量約2000份，要一同跟大家分享過年喜氣。

韓國瑜日前發文表示，揮別充滿變動與轉化的金蛇小龍年，象徵活力與希望的馬年將至，今年的立法院以「馬上幸福」為春聯題辭，寄寓對國家與全民的祝福。

韓國瑜指出，以口語的「馬上」二字，是指即時即刻，毋庸等待，是一切行動與改變的開始。在當前政經情勢紛擾、國際局勢與兩岸關係不安的背景下，大家對「幸福」的盼望，往往並非奢求，而是一份對「生活安心、未來安定」的深切期待。

韓國瑜今日說，最近好多朋友在問關於領取春聯的事，由於許多團體及黨部來文立院索取，所以在春節前，寄送到了全國各地幾個定點（各縣市限量約2000份開放民眾索取），請洽在地的立法委員，他們都有保留一些數量，讓大家都有機會拿到馬年春聯，分享過年喜氣！他也先預祝大家新年快樂、萬事如意、馬上幸福。

以下是全國各地發放定點：

1.台北市中山區八德路2段232號

2.台北市中山區長春路5號2F

3.新北市板橋區中山路一段50巷17號

4.基隆市義四路10號

5.宜蘭縣宜蘭市女中路二段233號

6.桃園市桃園區成功路二段149號

7.新竹縣竹北市縣政二路101號

8.新竹市北大路168號6樓-1

9.苗栗縣苗栗市自治路518號

10.台中市大隆路40號

11.彰化縣彰化市中山路二段349號10樓之1

12.南投縣南投市祖祠東路166號

13.雲林縣斗六市府前街62號

14.嘉義縣朴子市祥和一路西段2號

15.嘉義市大業街88號

16.台南市東區林森路2段192巷25號

17.高雄市三民區建國一路463號

18.屏東縣屏東市公勇路99號2樓

19.台東縣台東市博愛路430號

20.花蓮縣花蓮市公園路27號

21.澎湖縣馬公市治平路28-1號

22.金門縣金城鎮民權路154號

23.連江縣南竿鄉介壽村63號

