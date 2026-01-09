各試吃法「惡搞」皮蛋味玉米片 加進粥=皮蛋瘦肉粥？

零食市場競爭激烈，近期有業者發揮創意推出「皮蛋口味餅乾」，意外掀起一波搶購熱潮。（圖／東森新聞）





零食市場競爭激烈，近期有業者發揮創意推出「皮蛋口味餅乾」，意外掀起一波搶購熱潮。網路上更有民眾發明了「隱藏版吃法」，聲稱只要將皮蛋餅乾加入瘦肉粥，口味不僅像極了現煮的皮蛋瘦肉粥，還多了一層酥脆口感，呼籲大家趕快嘗試。為了驗證這項傳說中的滋味，《EBC東森新聞》記者實際走訪街頭邀請民眾試吃，一探究竟。



在熱騰騰的白粥中撒上香鬆、吻仔魚與瘦肉，是許多人冬日早餐的暖心首選，而「皮蛋」更是這道料理的靈魂。針對網友熱議將餅乾拌入粥裡的吃法，《EBC東森新聞》記者實際街訪測試。多數民眾在試吃後的反應卻不如預期。有受訪者直言，混合後完全吃不出皮蛋的味道，感覺依然像是在吃餅乾；另一位民眾則認為，餅乾本身的玉米氣味較重，蓋過了皮蛋的香氣，並沒有產生彷彿吃到皮蛋瘦肉粥的錯覺。

雖然混搭吃法的評價兩極，但若回歸到「單吃餅乾」，民眾的反應則是大不同。不少受訪者在咬下餅乾的瞬間瞪大眼睛，驚呼「皮蛋味真的很重」，對於味道的高還原度感到不可思議；但也有民眾坦言，由於口味相當濃郁，雖然新奇，但若是吃到半包可能會感到些許膩口。



除了加入熱粥，這款餅乾甚至被網友開發出甜點吃法。有人嘗試將餅乾加入冰淇淋中，並譽為「神仙組合」。實際體驗的民眾表示，入口後主要是冰淇淋的甜味，伴隨淡淡的皮蛋香氣，整體口感其實可以接受。



隨著「蛋」口味的零食蔚為風潮，市面上除了皮蛋口味，還有鹹蛋、荷包蛋風味的洋芋片。有民眾打趣地表示，如果將這三種口味混在一起吃，正好就成了零食界的「三色蛋」組合。業者大玩創意，透過新奇口味製造話題，不僅比拚誰更多變，也成功激起消費者願意嘗鮮的慾望。

