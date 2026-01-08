各說各話…劉一諾：在一起過 檀健次：我是單身狗

檀健次的戀情令外界霧裡看花。(取材自微博)

35歲人氣男星檀健次日前被網美司曉迪點名「所有頂流都睡完了」其一，他雖透過工作室火速澄清，但7日又被瘋傳與19歲新人演員劉一諾交往。檀健次以「單身狗」視頻否認關係，劉一諾則是寫下「在一起過，已分手」引爆熱議。

1月7日，「檀健次 劉一諾」相關內容引發全網熱議。網友扒出北電新人女演員劉一諾的社交平台上，有很多檀健次同款物品，以及未公開發售的地毯「TANXIAODAI」，劉一諾配文寫道：「你送給我的禮物，我不想你也送給過別人。」且定位與檀健次網傳的住址相同，引發外界對兩人戀情猜測。

對此，檀健次隨即以新歌「Proof」來證明，他並寫下「三隻單身狗」，闢謠自己目前是單身。檀健次的發文引發大量粉絲擁護，粉絲批評劉一諾「造謠成本低」、「內娛真嫂子假嫂子已經分不清了」。

但在檀健次發文後，劉一諾也發文寫道：「在一起過，已分手」，瞬間登上網路熱搜。她解釋初衷為記錄生活，並強調「不想被當成司曉迪式的爆料女生」，她也表示願意為自己的言論負責。

有網友翻出劉一諾此前曾經承認過檀健次送她卡地亞。劉一諾稱「跟他在一起的東西我都沒發」，並表示若網友再造謠她，她會全部發出來。而不少粉絲亦關注劉一諾談戀愛時是否已成年。

35歲的檀健次在2010年以MIC男團出道，團解散後轉行演戲。他在2023年因為電視劇「長相思」相柳一角暴紅。今年19歲的劉一諾當年也參演「長相思」，扮演「小小夭」一角。

