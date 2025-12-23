各說各話? 買饅頭夾蛋"含刀片" 業者:與店內剪刀不同款

南部中心／莊舒婷、林樹銘 高雄市報導

高雄有民眾PO網說，到消夜店買饅頭夾蛋，咬了一口卻發現，包著一根斷掉的剪刀刀片，趕緊向店家反應；衛生局也派員稽查，初步了解，店裡用來剪蛋餅及油條的三支剪刀，外觀都完好，沒有破損，業者也說網友PO的剪刀款式，不是他們店的；全案各說各話，將調閱監視器釐清。

衛生局到店家稽查，發現三支剪刀外觀無破損。（圖／番社畫面）

當事消費者：「這什麼鐵片喔。」一名男子到消夜店買了饅頭夾蛋，咬了一口後，卻看見饅頭裡竟然包著刀片。當事消費者：「還有蛋在上面是怎樣，這是剪刀吧。」將刀片整個拿出來，大約佔了三分之二的饅頭寬度，網友紛紛驚呼，實在有夠誇張，是你命大，太危險了，如果不慎咬到，可能已經血流如注。當事消費者：「亮亮的啊，嗯我也不知道怎樣，反正就是那天咬完一口就想看一下，沒有啦完全沒有咬到就是差一點點而已。」這名男子透露，自己是在高雄一間經營約50年的連鎖店，購買了饅頭夾蛋，事發後也打電話跟店家反應，並進行相關通報，只是不願意透漏店家名稱，希望老闆能與他聯繫。當事消費者：「阿姨覺得她有一句話她說，我們店開50年了都沒有這個問題啦，她說你這個很奇怪欸，賠償啊很危險欸。」

實際詢問其他餐飲業者，認為可能是剪開饅頭時候不慎掉落在內。（圖／民視新聞）實際詢問其他店家，饅頭夾蛋這個品項，製作過程確實會使用剪刀，將饅頭剪開，再放入荷包蛋，其他業者初步判斷，疑似就是在這個過程中，刀片掉落，沒有及時發現就直接賣給消費者。其他餐飲業者：「我們東西如果稍微有一點不好，我們就會換掉了，不會用到緊繃。」民眾：「像這樣這麼大的話就比較誇張一點。」民眾：「會嚇到啊而且會流血。」衛生局接獲通報，已經派員無預警稽查，發現作業區內有三支剪刀，外觀完整沒有破損，業者也向相關人員表示，店家的剪刀用於剪蛋餅和油條，照片中的剪刀不是店內的，目前將進一步調閱監視器，來釐清狀況。

