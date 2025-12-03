即時中心／林耿郁報導

近期某知名連鎖賣場「台灣鯛」產品，遭驗出禁藥「恩氟喹啉羧酸」，引發消費者恐慌；對此，被指控生產問題水產品的雲林口湖漁類生產合作社，自行將產品送驗，結果「未檢出」違禁成分；不過高雄市衛生局今（3）日回應，業者送檢的產品，與被發現有問題的產品雖然是同一批號產品，但仍屬「不同檢體」，無法說明產品真的沒問題。

羅生門！近期國內某知名大型連鎖賣場，販售之「台灣鯛」產品，遭高雄市衛生局檢出禁用藥物「恩氟喹啉羧酸」，引發消費者食安疑慮。

廣告 廣告

生產商「口湖漁類生產合作社」昨（2）日表示，經主動將同批號產品，以及不同批號樣本送交第三方單位SGS複驗後，結果均「未檢出」違禁成分。

合作社強調，原料魚在捕撈、宰殺前均依法完成檢驗，後續加工也採「逐批送驗」制度，所有產品皆具完整檢驗報告，未來也將以最高標準維護食品安全、持續與主管機關合作保持密切聯繫、公開後續資訊，保障消費者權益。

快新聞／各說各話！雲林口湖「鯛魚排」自行送檢無禁藥 衛生局：樣本不同

（圖／口湖漁類生產合作社聲明）

高雄市衛生局今（3）日回擊，遭檢出的問題產品為「台灣鯛魚排（大）」（有效期限2027年9月16日），抽驗時為完整包裝，經檢驗確認含恩氟喹啉羧酸，違反「不得檢出」規定。

衛生局強調，業者自行送驗的魚肉樣本，與問題產品雖然是同批號出產，但仍為「不同檢體」，因此口湖的自行送檢結果，無法推翻高雄檢出事實。

依據《食品安全衛生管理法》第39條規定，若食品業者對抽驗結果有異議，可於15天內向「原抽驗機關」申請複驗；衛生局將依法以「原留存檢體」進行複驗，於3日內完成複驗，並通知業者最新結果。

陸能水不能！恩氟沙星若擴散至水體 恐釀細菌性浩劫

恩氟喹啉羧酸（enrofloxacinoic acid）為獸用抗生素「恩氟沙星（Enrofloxacin）」代謝物。

人類若吃到低劑量恩氟沙星，一般可自行代謝排出，對健康影響不大；但若長期、大量誤食，除過敏反應外，亦可能影響軟骨、肌腱發育，並造成肝、腎負擔。

雖然此抗生素允許用於牛、豬、雞身上，但在水產養殖中屬「嚴禁使用」藥物，檢出即違規。

相關研究顯示，一旦恩氟沙星被用在魚類身上，恐溶至廣大的水體環境，造成抗藥性細菌全面擴散，因此規範遠較封閉環境飼養的陸地禽、畜嚴格。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／各說各話！雲林口湖「鯛魚排」自行送檢無禁藥 衛生局：樣本不同

更多民視新聞報導

可以安心吃台灣鯛了！廠商發聲明：SGS復驗「未檢出」動物用藥

超市台灣鯛魚排檢出「動物用藥」已賣逾4千包 毒物專家示警2風險

超市台灣鯛魚排"用藥超標"急下架 全台賣出逾1萬3千片

