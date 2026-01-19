各身中10餘刀倒臥客廳 老夫妻身亡兒涉案潛逃

cnews204260119a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導79104

新北市蘆洲區中山一路巷弄內，驚傳雙屍命案。67歲廖姓男子與75歲許姓妻子，雙雙倒臥家中客廳身亡。蘆洲警分局表示，昨（18）日中午12時50分左右獲報後，轄區蘆洲派出所員警到場發現，夫妻兩人倒臥客廳，地面有大量血跡，初步檢視兩人均身中10多處刀傷。立刻通知警分局偵查隊及鑑識小組到場採證釐清。調閱監視器畫面發現，死者36歲兒子於前日晚間9時左右，獨自由家中出門騎機車離去，明顯涉有重嫌，已加緊追緝中。

廣告 廣告

蘆洲警分局表示，廖姓死者的陳姓表妹，昨天報案指稱，由於多次聯繫表哥，都沒找到人。昨天特別到表哥家裏看看，沒想到在門外撥打電話，卻聽到屋內傳來手機鈴聲，而且一直無人接聽，覺得不對勁，所以立即報警求助。員警獲報後找來鎖匠開門，一進門就發現2夫妻倒臥客廳血泊中，已沒有了生命跡象。

cnews204260119a03

警方表示，初步檢視兩名死者，均身中10多處刀傷。轄區蘆洲派出所員警，立即封鎖現場，通知偵查隊及鑑識小組到場採證釐清。調閱監視器畫面後也發現，死者36歲兒子，於1月17日晚間9時左右，獨自自家中騎機車外出離去。由於目前無法取得聯繫，員警循線追緝過程，發現廖子疑似又棄車步行逃離，還在機車車廂內，查獲1把開山刀。

警方調查，36歲廖男，是兩夫妻的獨子，但平時只是四處打零工為生，一直沒有固定、穩定的工作，曾有吸食毒品的刑事紀錄。目前已積極查緝廖男的行蹤中。

cnews204260119a02

照片來源：新北市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

溯源緝毒 卡式瓦斯罐內有乾坤藏喪屍煙彈原料

不滿車主拿回鑰匙 50歲男竟涉嫌放火燒機車座墊

【文章轉載請註明出處】