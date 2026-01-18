各類保健食品該何時服用？醫師：亂吃恐傷身

示意圖。Image by Ri Butov from Pixabay

約74%的美國成年人吃保健食品增強健康、補充體力和預防疾病，55%的人定期服用保健食品，但很多人因為不知道該吃多少、什麼時候吃和是否會和藥物產生交互作用而錯誤服用，讓吃保健食品的效果弊大於利，導致營養中毒、心臟及肝臟等器官損傷。紐約郵報（New York Post）報導採訪了洛杉磯的內科和肥胖醫學醫師吉德瓦尼（Pooja Gidwani），分享常見的保健食品該何時及如何服用。

脂溶性維生素如維生素A、D、E和K溶於脂肪並儲存在肝臟和脂肪組織中，因此隨餐服用非常重要，尤其是餐點中包含膳食脂肪。吉德瓦尼說這些維生素依賴脂肪在腸胃道中吸收，空腹攝取會降低吸收效率，而吃的時間不重要，不過維生素D能提供活力，建議早上吃。

水溶性維生素如維生素C和B群不像脂溶性維生素能存在人體，過多的量會隨尿液排出。吉德瓦尼說這類維生素需要定期服用，但不用隨餐吃，不過飯後吃可減少腸胃不適，這在高劑量或B群複合物很常見，建議早上服用，因為維生素B可能會讓某些人精神振奮。

吉德瓦尼說，空腹時服用鐵補充劑最佳，因為食物會阻礙吸收，建議搭配維生素C或富含維生素C的飲品一起服用，以促進吸收，存放時記得遠離鈣、乳製品、咖啡、茶和綜合維他命，否則會影響吸收。

魚油、磷蝦油和藻油富含DHA Omega-3脂肪酸和EPA，吉德瓦尼說最好和含有健康脂肪的餐點服用，服用頻率比時間重要，有些人服用後會打嗝就晚上吃，有些人吃了會有消化問題就早上和下午各吃一半。

吉德瓦尼說，益生菌通常最好隨餐服用或飯前吃，食物能緩衝胃酸，提高益生菌離開胃部進入腸道的存活率，她建議每天在固定時間吃益生菌，但若有在吃抗生素記得要分開吃，避免降低效果。

綜合維他命是最多美國人服用的保健食品；吉德瓦尼說，大多數綜合維他命含有脂溶性、水溶性維生素和礦物質，這讓食物在提高其耐受性和生物利用度上顯得特別重要。

吉德瓦尼說，最好在早上服用綜合維他命，因為其中的維生素B會讓人精神變好，避免和鐵補充劑同時服用，因為綜合維他命會干擾鐵的吸收。

