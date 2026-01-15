各黨帥哥美女參戰！ 中市議員新人輩出 顏值大PK

台中市 / 綜合報導

距離2026選戰不到1年，台中市的議員選戰已經開打，新人輩出，藍綠白都推出帥哥美女，像是有小草女神之稱民眾黨劉芩妤，參選西屯區，走進菜市場，亮麗外型立刻吸引婆媽注意，國民黨北屯區則是推出帥哥牌，想要爭取北屯議員提名的新人，身高都過185，民進黨在豐原選區，也有美女刺客，主打鄰家小女孩的親切牌。

一一和攤商拜票，被封為「小草女神」的民眾黨劉芩妤，投入競爭激烈的，台中市西屯議員選戰，亮麗外型，一走進市場就吸引婆媽注意，攤商說：「這麼漂亮的姑娘，對啊。」

從網路節目主持人轉戰選議員，和選民博感情難不倒她，劉芩妤不光有外表優勢，臉書也經常PO出，對時事的即時評論，讓人看到她亮麗外表下，另外的表現，台中市議員擬參選人(眾)劉芩妤說：「不只有外表，我也會去繼續的把我的政見我想要做的事情，透過我的方式，告訴給更多的人。」

國民黨方面推出帥哥牌，打算在北屯區參選議員的吳宗學，身高188身材挺拔，在社區和民眾一起打匹克球，走運動路線。另一位藍營帥哥許育璿，也爭取北屯區的提名，曾是立法院副院長江啟臣的助理，也在國民黨擔任過發言人，口條清晰，同樣走高大路線，身高187的他，揹著行動汽球格外引人注目，一眼就被選民認出搶著拍照。台中市議員擬參選人(國)許育璿說：「有認出我，要照相一下，可能我比較高，站在後面或者是在拍照的時候，比較不容易被人家擋住。」

民進黨在豐后選區，這一次也有兩位美女刺客，曾以無黨籍參選失利的豐原農會總幹事蔡森揚，推出女兒蔡怡萱，打算競爭民進黨內初選提名，主打「鄰家小女孩」的親切牌，以吃美食形象貼近民眾，另一位競爭者，是上一屆參選失利廖芝晏，身為三寶媽的她主打親子牌，傳出也可能參選再拚一次，距離2026選戰不到一年，地方新人輩出，藍綠白陣營推出帥哥、美女，高顏質話題性高，期盼轉化成選票，爭取更多席次。

