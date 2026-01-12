合作共善夥伴 跨界合作守護家園

彰化縣政府和慈濟基金會，在2020年3月、簽署合作共善備忘錄，成為中部首個和慈濟建立正式夥伴關係的縣市，服務項目包括:慈善關懷、防災教育、救災合作、生態環保和公益人文，並且交出亮麗的成績單。上人今天行腳彰化靜思堂，彰化縣長王惠美、在上午拜訪上人，感恩慈濟基金會和志工對於政府的協助之外，還擴大討論未來服務項目，持續攜手共善。

這個月6號，慈濟志工和地方政府合作，為彰化芳苑海邊這間嚴重鏽蝕的組合屋、全面修繕，讓裡面的獨居長輩，擁有一個遮風避雨的新家。彰化縣長王惠美：「 謝謝慈濟這些師兄師姊們，還會到各個社區 去做相關的，一些心靈上的(關懷)也好，去做一些不同的輔導(協助)。」

2020年3月12日，彰化縣政府和慈濟基金會、合作簽署共善備忘錄。彰化縣長王惠美：「 慈濟對於縣政府，他已經增加了非常多的(長照)點，就是幫忙(政府)在拓展這樣一個，(關懷)相關的業務。」

證嚴上人開示：「 重要的事 很認真做 這就對了。」

雙方合作項目， 從照顧弱勢族群的慈善關懷、推廣資源回收的生態環保、提升社會美善心靈的公益人文，再到災害應變和防災教育。 彰化縣長王惠美：「 針對斷層地帶的鄉鎮，就開始在做我們的一些防災演練，慈濟的師兄師姊，每次都一定全程參與，而且提供給我們熱食。」

證嚴上人開示：「 師父我稱呼你們是菩薩，菩薩就是覺有情，我們了解世間的事情，而且我們接觸佛法，就是要體會道理。」

彰化縣政府表示:政府資源有限，民間力量、卻是無窮。尤其是哪裡有需要，就出現在哪裡的慈濟志工，是協助政府關懷弱勢，建立社會安全網的重要力量。

